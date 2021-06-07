📑 15 требований от налоговиков за два дня, это много или мало? Есть мнение, что мало

Бухгалтер жалуется, что за два дня прилетело 15 требований от налоговиков. Кроме, как просить продлить срок — вариантов, к сожалению, нет. А другие пишут, что 15 — это еще немного. Бывает по несколько десятков.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Крик о помощи. У одного клиента за пятницу и понедельник пришло 15 требований с воооот таким списком. Вопрос: есть какие-то ограничения по количеству?».

В комментариях пишут, что это еще немного.

«Ему ещё немного пришло. Мне приходилось 65, а в КУБе были люди, которым и 90 за раз прилетало».

Кто-то пишет, что ограничений нет, могут хоть сколько наотправлять. Советуют проделвать срок на ответ:

«Ограничений нет, требования в основном автоматически формируются системой. Надо отправлять заявления на продление срока предоставления документов. В причинах указать и это обстоятельство. Только с этими заявлениями не надо тянуть, там срок на их предоставление следующий день после получения вроде».

Пишут, что отправлять ходатайство о продлении нужно в день получения.

«В день получения нужно направить ходатайство (то бишь, в день приема квитанции)».

А кто-то еще уточняет, что «больше, чем на 5 дней не продлят».