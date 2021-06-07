📑 15 требований от налоговиков за два дня, это много или мало? Есть мнение, что мало

Бухгалтер жалуется, что за два дня прилетело 15 требований от налоговиков. Кроме, как просить продлить срок — вариантов, к сожалению, нет. А другие пишут, что 15 — это еще немного. Бывает по несколько десятков.
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Крик о помощи. У одного клиента за пятницу и понедельник пришло 15 требований с воооот таким списком. Вопрос: есть какие-то ограничения по количеству?».
В комментариях пишут, что это еще немного.
«Ему ещё немного пришло. Мне приходилось 65, а в КУБе были люди, которым и 90 за раз прилетало».
Кто-то пишет, что ограничений нет, могут хоть сколько наотправлять. Советуют проделвать срок на ответ:
«Ограничений нет, требования в основном автоматически формируются системой. Надо отправлять заявления на продление срока предоставления документов. В причинах указать и это обстоятельство. Только с этими заявлениями не надо тянуть, там срок на их предоставление следующий день после получения вроде».
Пишут, что отправлять ходатайство о продлении нужно в день получения.
«В день получения нужно направить ходатайство (то бишь, в день приема квитанции)».
А кто-то еще уточняет, что «больше, чем на 5 дней не продлят».
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