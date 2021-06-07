Патентов много, работники только по одному из них. Как уменьшить налог на взносы?

Если у ИП есть выплаты работникам, то сумму налога по ПСН можно уменьшить на взносы в пределах 50% стоимости патента. Как быть, если патентов несколько и только по одному из них привлекаются работники?
Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме от 02.06.2021 г. № СД-4-3/7704@.
По мнению налоговиков, если ИП в календарном году получил несколько патентов и при осуществлении деятельности хотя бы по одному из них он использует труд наемных работников, то при уменьшении суммы налога на сумму взносов, исчисленного в отношении всех патентов, у которых налоговый период (период действия патента) приходится на период, в котором использовался труд наемных работников, действует ограничение на уменьшение суммы налога не более чем 50%. Не очень понятно написано? В письме есть пример:
ИП получил 3 патента:Куда подавать уведомление об уменьшении налога на взносы, если получено несколько патентов
При этом 05.08.2021 ИП нанял работника по виду деятельности, применяемому в рамках патента N 3.
- патент N 1 со сроком действия 01.01.2021-31.03.2021;
- патент N 2 со сроком действия 01.01.2021-31.12.2021;
- патент N 3 со сроком действия 01.07.2021-01.10.2021.
Уведомление об уменьшении суммы налога по всем указанным патентам ИП подал 10.10.2021.
По патенту № 1 ИП вправе уменьшить исчисленную сумму налога на сумму уплаченных в периоде действия патента страховых взносов в фиксированном размере на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование.
По патентам № 2 и № 3 действует ограничение в размере 50 процентов, поскольку в период действия указанных патентов ИП был использован труд наемного работника.