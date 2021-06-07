Патентов много, работники только по одному из них. Как уменьшить налог на взносы?

Если у ИП есть выплаты работникам, то сумму налога по ПСН можно уменьшить на взносы в пределах 50% стоимости патента. Как быть, если патентов несколько и только по одному из них привлекаются работники?

Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме от 02.06.2021 г. № СД-4-3/7704@.

По мнению налоговиков, если ИП в календарном году получил несколько патентов и при осуществлении деятельности хотя бы по одному из них он использует труд наемных работников, то при уменьшении суммы налога на сумму взносов, исчисленного в отношении всех патентов, у которых налоговый период (период действия патента) приходится на период, в котором использовался труд наемных работников, действует ограничение на уменьшение суммы налога не более чем 50%. Не очень понятно написано? В письме есть пример: