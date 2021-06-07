В аппарате Титова предложили комплекс мер по «разгрузке» ФССП

Систематическое бездействие приставов по хозяйственным спорам вынуждает бизнес решать проблемы иными способами — например, возбуждать уголовные дела либо соглашаться на «платежи за ускорение».

Об этом говорится в материалах, подготовленных к очередному ежегодному докладу Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова Президенту России.

Чрезмерная загруженность и низкая эффективность Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не позволяет эффективно применять ее механизмы для исполнения решений по хозяйственным спорам и гражданским искам.

В 2020 году в России было возбуждено 70 млн новых исполнительных производств (на 1,5 млн больше, чем в 2019 году). В целом в производстве ФССП оставалось 110 млн исполнительных производств (на 7 млн больше, чем в 2019 году). За 2020 год служба окончила (или прекратила) на 400 тыс. исполнительных производств меньше, чем за 2019 год.

«Динамика явно неблагоприятная, — констатирует общественный омбудсмен по вопросам исполнения судебных решений Роман Терехин. — ФССП перегружена „небольшими“ делами об административных правонарушениях, в первую очередь, ГИБДД. Нагрузка пристава в семь раз превышает норму, определенную постановлением Минтруда от 2002 года».

Как результат, фактическое исполнение в категории «взыскание с юридических лиц в пользу юридических лиц» составляет всего 17,45% (из 699,5 тыс. производств фактически исполнено 122 тыс. (в том числе 73,5 тыс. добровольно). Даже самый высокий показатель — 47,8% в категории «взыскание с юридических лиц в пользу физических лиц» (из 621 тыс. исполнено 297 тыс., в том числе 233 тыс. добровольно), все равно составляет меньше половины.

Общая сумма денежных средств, подлежащая взысканию в 2020 году, составила 3,6 трлн руб. Взыскано было 448,7 млрд руб., то есть 12,2% от общей суммы.

Есть проблемы и с добровольным исполнением обязательств по исполнительным документам. Поскольку уровень нагрузки судебных приставов-исполнителей традиционно чрезмерен, связаться с ними по указанным на сайте ФССП телефонам почти невозможно. Зачастую приставы уклоняются от приема участников исполнительного производства в определенные для этого периоды времени. В результате у территориальных органов ФССП отсутствует информация о фактах добровольного исполнения (даже в случае отправки копий платежных документов), а аресты, наложенные на имущество предпринимателя, сохраняются дольше положенного.

Банк данных исполнительных производств на сайте ФССП не позволяет искать информацию о задолженности по таким реквизитам, как ОГРН / ОГРНИП и (или) ИНН. Существующий поиск по наименованию должника и его адресу не слишком корректен, поскольку у предприятий нередки одинаковые наименования, а информация об адресе не всегда точно отражается в системе. Кроме того, нет возможности проверить информацию о наличии исполнительного производства по реквизитам предпринимателей-кредиторов.

Из-за отсутствия удобного информационного сервиса предприниматели вынуждены лично (или через представителя) взаимодействовать с аппаратом ФССП, усугубляя нагрузку.

Для решения комплекса проблем предлагается увеличивать штат судебных приставов, поднимать им зарплату и одновременно вводить дополнительные меры за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, включая механизм взыскания с ФССП убытков, причиненных взыскателям.

Передать функции ФССП по взысканию штрафов за нарушение правил дорожного движения самой Госавтоинспекции. Для задолженностей, не превышающих определенный порог (например, 5 000 рублей), разработать процедуру «упрощенного исполнительного производства», с одновременным соблюдением права должника на своевременное информирование о наличии исполнительного производства, а также его права должника на добровольное исполнение требований.

Разработать механизм электронного взаимодействия участников исполнительного производства и приставов по аналогии с электронной системой арбитражных судов «Мой Арбитр» (с размещением в системе информации обо всех процессуальных действиях сотрудников ФССП). При этом акты, издаваемые сотрудниками ФССП, должны иметь равную юридическую силу как на бумажном носителе, так и в электронном виде (при заверении электронной подписью). Начало течения сроков в исполнительном производстве должно устанавливаться с момента опубликования процессуальных документов в электронной системе. В режиме ограниченного доступа должна существовать возможность ознакомиться с материалами исполнительного производства в электронном виде.

Помимо этого, предложено рассмотреть возможность предоставить отдельным категориям взыскателей возможность осуществлять взыскание без обращения к службе судебных приставов — по аналогии с действующим правом взыскателя обратиться за исполнением напрямую в кредитную организацию, в которой у должника имеется счет.