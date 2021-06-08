🙈 Компаниям начали блокировать счета из-за расчетов с самозанятыми?

Банки начали блокировать счета компаний из-за частых расчетов с самозанятыми. Такая информация стала известна редакции «Клерка».

Банки блокируют или предупреждают компании о блокировке счета по 115-ФЗ. Это касается тех, кто работает с большим количеством самозанятых.

Таких компаний подозревают в обналичивании.

Некоторые банки начали запрашивать у компаний информацию, почему они выводят большие суммы ежемесячно на счета физлиц. А один банк даже посоветовал перейти с такими сотрудниками на трудовые договоры.

А вы сталкивались с такой ситуацией?

По 115-ФЗ банки имеют право заблокировать расчетный счет компаний или запросить документы, если организация часто и в больших объемах переводит деньги физлицам.

Так как самозанятые для расчетов предоставляют именно личные банковские счета, банки начали запрашивать информацию по таким переводам. Особенно если сумма таких переводов более 600 тысяч рублей.