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🏢 Государственные сервисы должны быть ближе к клиентам, заявил глава ФНС

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Государственные сервисы и услуги должны двигаться к клиентоцентричности, считает руководитель ФНС Даниил Егоров. Иными словами, быть ближе к клиенту и быть на него ориентированными.

Об этом он заявил на сессии «Клиентоцентричное государство» в рамках ПМЭФ.

«Когда рождаются новые ценности, они задают вектор технологиям, и технологии начинают идти в эту сторону и обслуживать кастомизацию клиентов и автоматизацию. Куда идти сервисам? Очевидный ответ — к клиентоцентричности», — сказал он.

По его словам, такой подход появился не сегодня. По мнению главы ФНС, формирование системы управления государством и создание парламента — это концентрация воли народа доступными технологиями в то время. Однако нынешняя реальность диктует другие условия — государство должно быть гибким и оперативно реагировать на любые вызовы.

При этом термин «клиент», который пришел из бизнеса, воспринимается государством тяжело, признал Даниил Егоров:

«А вот когда мы говорим партнерские отношения или человекоцентричные отношения, нам становится проще друг с другом общаться. Потому что в нашей истории термин „клиент“ давно имеет специфическое значение, если вспомнить переход из Советского Союза в новую модель управления. Это говорит о том, что право будет, скорее всего, меняться. И вполне вероятно, что мы будем переходить на принципы, а не четко прописывание каждого отдельного функционала» — сказал Егоров.

Интересно, а когда налоговики присылают 15 требований за два дня (и это еще мало, бывает и под 90), это тоже переход к клиентоцентричности? Ну, то есть столько хотят знать о «клиенте» — хотят с ним сблизиться?

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