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Аналитик 1С и глава отдела маркетинга — самые дорогие вакансии в июне

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Рубрика Экономика России
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Самые дорогие вакансии для удаленных работников в июне — аналитик 1С и начальник отдела интернет-маркетинга. Их заработок доходит до 300 тысяч рублей в месяц.

К таким выводам пришел сервис Работа.ру в результате исследования, пишет «РИА Новости».

Аналитик должен иметь высшее техническое или экономическое образование, опыт работы с конфигурациями на платформе 1С: Предприятие, знать внутренние механизмы платформы, иметь завершенные проекты с глубокой модификацией стандартного функционала 1С.

«Кандидату на эту должность предстоит собирать бизнес-требования заказчиков, писать техническое задание и ставить задачи разработчикам, контролировать срок выполнения, выполнять аналитику и оптимизацию системы WMS», — отмечают в «Работа.ру».

Руководитель отдела интернет-маркетинга должен иметь не менее 3 лет опыта. От кандидата ждут кейсов построения отделов интернет-маркетинга и портфолио из созданных лендингов с высокой конверсией, владение копирайтингом, знание основ дизайна, понимание принципов работы контекста и таргетинга. Преимуществом будет высшее образование в топовых технических вузах и опыт продвижения IT-сервисов.

Кроме того, к вакансиям с высокими зарплатами отнесли:

  • HR-директор, зарплата от 250 тыс.
  • Менеджер по работе с клиентами в типографской компании — от 180 тыс.
  • Разработчик полного стека — до 180 тыс.
  • Специалист по контекстной рекламе — до 150 тыс.

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