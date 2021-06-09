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По каким жалобам чаще всего приходит ГИТ? Бухгалтеры рассказывают

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Рубрика Налоговые проверки
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Бухгалтеры выясняют у коллег, приходила ли к ним Трудинспекция по жалобам бывших или дейтвующих сотрудников. Удается ли отбиться, на что жалуются, часто ли бывают такие случаи.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, были ли в вашей практике обращения в трудинспекцию или она приходила к вам на проверку по заявлению сотрудников? Какой результат был?».

Некоторые бухгалтеры отметили, что к ним приходили, но все с документами было нормально:

«Были обращения сотрудников. Как правило, запрашивают документы по начислению и выплате зарплаты. У нас нормально проходило, т.к. заявки писали прогульщики-алкоголики, с которыми расстались без сантиментов. Они ещё и моральный ущерб при этом хотят».

А другие участники группы сказали, что к ним не приходили, а просили объяснить все по телефону:

«Один раз мало вменяемая девушка написала жалобу в трудовую инспекцию — оттуда позвонили, сказали: „Тут какая-то сумасшедшая приходила, написала на вас две жалобы, — что у вас случилось?“ Рассказали — там реально мошенница была, они посочувствовали, сказали, что не придут и пожелали удачи в борьбе. Наверное, есть какие-то внутренние механизмы при явно неадекватных жалобах не пускать их в ход».

А кому-то повезло не так сильно:

  • «Штраф 15 тысяч рублей. Проверяли все кадровые документы за 2 года, зарплату, графики отпусков, начисления и выплаты зарплаты. По жаловавшемуся сотруднику нарушений не нашли, влепили за отсутствие СОУТ».
  • «В моей бывшей конторе з/п не платили, начисляли только. Несколько раз разговаривали с руководством, но ничего не исправлялось. Написали в трудовую. Два месяца проверяли, нашли четыре нарушения. Штраф директрисе 20 тысяч рублей, сотрудникам обязали все погасить по сроку месяц. Состав работников, понятное дело, обновился. Старые работники ушли, а новым опять не платят».

Но были и те, кому трудинспекция выписала просто предупреждение:

«Была проверка по заявлению сотрудников (они считали, что ночные смены им не доплачивают. Трудовая запросила все кадровые и з/п документы. Замечания были по кадровым, обошлись без штрафов».

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