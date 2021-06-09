Работодатель не обязан предоставлять отпуск по требованию сотрудника после 6 месяцев работы

Работодатель не обязан предоставлять по требованию сотрудника отпуск после 6 месяцев работы. Отпуск предоставляется про утвержденному графику отпусков.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Работник попросил разъяснить действия работодателя. По тексту вопроса понятно, что автор работает в организации уже 8 месяцев.

Вопрос был задан в июне 2021 года, то есть официальное трудоустройство — не позднее октября 2020 года.

В предоставлении отпуска работодатель отказал, хотя никакой производственной необходимости в организациинет.

Роструд ответил, что отпуск сотрудников предоставляется по утвержденному графику отпусков. Если отпуск работника назначен на другое время, сотрудник имеет право обратиться к работодателю с просьбой о переносе отпуска.

Так как работник трудоустроен в 2020 году, то его отпуск уже должен быть включен в график отпусков на 2021 год.

Перенос отпуска производится по соглашению сторон. Работодатель не обязан по требованию работника предоставлять отпуск раньше утвержденного периода.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы у данного работодателя согласно ст. 122 ТК.

Однако у работодателя нет обязанности предоставить такому сотруднику отпуск. Зато есть другая обязанность — соблюдение графика отпусков согласно ст. 123 ТК. Соблюдать график отпусков должен как работодатель, так и работник.

В данном случае отпуск автора вопроса уже включен в график отпусков, так как он устроился на работу в конце 2020 года. А значит, отпуск 28 календарных дней должен быть представлен по графику отпусков, но в течение первого года работы.

Первый рабочий год — это полные 12 месяцев фактической работы и других периодов, учитываемых в стаже для отпуска. Отсчитывается первый рабочий год с даты приема работника на работу. Но окончание рабочего года может сдвигаться, например, если работник прогулял работу или брал более 14 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты.