С 1 июля закончится льгота по применению ККТ для ИП без работников

С 1 июля предприниматели без работников обязаны применять ККТ при расчетах за услуги, работы или продажу товаров собственного производства.

Заканчивается срок льготы, которая была им предоставлена законом 129-ФЗ. На её продление рассчитывать не стоит, так что ИП надо уже озаботиться покупкой кассовой техники, если они работают с физлицами или получают наличные деньги от организаций или других ИП.

Напомним, что если оплата поступает не от компаний или ИП, а от частных лиц, то ККТ надо применять даже при безналичном расчете.

Однако в самом законе о ККТ № 54-ФЗ есть льготы, которые не имеют срока действия. Так,, они перечислены в пункте 2.1. статьи 2 закона. Но при этом есть обязанность выдавать документ с обязательными реквизитами, их перечень тоже есть в законе в этом же пункте.

Кроме того компании и предприниматели могут не применять кассовую технику в некоторых случаях. В частности, можно обойтись без ККТ при следующих видах деятельности:

торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой;

торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином, сезонная торговля вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и бахчевыми культурами;

прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней;

ремонт и окраска обуви;

изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;

присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;

реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов;

вспашка огородов и распиловка дров;

сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых помещений, а также жилых помещений совместно с машино-местами, расположенными в многоквартирных домах, принадлежащих этому индивидуальному предпринимателю на праве собственности.

При торговле на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах в некоторых случаях тоже можно не применять ККТ, но надо внимательно ознакомиться с условиями такой льготы.

Полный перечень видов деятельности и операций, по которым не применяется ККТ, можно найти