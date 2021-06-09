С 1 июля закончится льгота по применению ККТ для ИП без работников

С 1 июля предприниматели без работников обязаны применять ККТ при расчетах за услуги, работы или продажу товаров собственного производства.
Заканчивается срок льготы, которая была им предоставлена законом 129-ФЗ. На её продление рассчитывать не стоит, так что ИП надо уже озаботиться покупкой кассовой техники, если они работают с физлицами или получают наличные деньги от организаций или других ИП.
Напомним, что если оплата поступает не от компаний или ИП, а от частных лиц, то ККТ надо применять даже при безналичном расчете.Однако в самом законе о ККТ № 54-ФЗ есть льготы, которые не имеют срока действия. Так, ИП на ПСН могут не применять ККТ по некоторым видам деятельности, они перечислены в пункте 2.1. статьи 2 закона. Но при этом есть обязанность выдавать документ с обязательными реквизитами, их перечень тоже есть в законе в этом же пункте.
Кроме того компании и предприниматели могут не применять кассовую технику в некоторых случаях. В частности, можно обойтись без ККТ при следующих видах деятельности:
- торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой;
- торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином, сезонная торговля вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и бахчевыми культурами;
- прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней;
- ремонт и окраска обуви;
- изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;
- присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;
- реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов;
- вспашка огородов и распиловка дров;
- сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых помещений, а также жилых помещений совместно с машино-местами, расположенными в многоквартирных домах, принадлежащих этому индивидуальному предпринимателю на праве собственности.
При торговле на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах в некоторых случаях тоже можно не применять ККТ, но надо внимательно ознакомиться с условиями такой льготы.Полный перечень видов деятельности и операций, по которым не применяется ККТ, можно найти в статье 2 закона 54-ФЗ.