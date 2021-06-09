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От ИП налоговики требуют КУДиР. Есть шанс ограничиться пояснениями, или придется присылать?

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Рубрика УСН
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Налоговики требуют от ИП на УСН 15% книгу учета доходов и расходов. Хотят проверить, реально ли были поставки по госконтракту для бюджетного учреждения, или нет. Обязательно ли присылать, или можно отписаться?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Налоговая прислала ИП требование предоставить КУДиР (ИП на УСН 15%) для дачи пояснений по вопросу: „в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 23, 31, 88 части первой НК для проведения камеральной налоговой проверки правильности исчисления единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2020г.“.

Читала, что можно не предоставлять. Написать ответ, что предоставление КУДиР ст. 88 не предусмотрено.

Коллеги, подскажите пожалуйста, как поступить правильно ИП. У кого была такая ситуация».

В комментариях пишут, что можно файлом в формате .pdf выгрузить и отправить налоговикам:

«А что у вас с КУДиР? Сохранили в .pdf и пусть ковыряются. Чтобы в КУДиР было все красиво даже по некрасивым суммам, пишите правильно описание и тогда оно там отразится».

Кто-то предлагает в формате, с которым еще повозиться придется:

«Или выгрузить в формат, с которого они не смогут ничего суммировать, и пусть борются с ним...».

На вопрос, обязательно ли воевать с налоговиками, пишут:

«Можно еще прогибаться под каждое требование — тоже вариант... А так выгрузили, написали „у нас только в такое выгружается“, и все ОК. А они, кстати, тех, кто не прогибается под них, со временем начинают уважать, и относятся по-другому...».

Вот мнение, что присылать нужно минимум:

«Я считаю, что давать надо по минимуму. Если есть расхождения в их данных с декларацией — я бы начала с объяснения, без регистров».

А еще упомянули ст. 23 НК об обязанности предоставлять КУДиР:

«Про книгу есть в обязанностях налогоплательщика, статья 23 НК. Есть мнение, что это только про книгу ИП на ОСНО, но как решит суд, в случае чего, неизвестно».

Имеется в виду пп. 5 п. 21 ст. 23 НК, «налогоплательщики обязаны представлять в налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по запросу налогового органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций;»

Кто-то считает, что сначала нужно позвонить инспектору и выяснить, чего им будет достаточно.

«Можно сначала поговорить с инспектором по телефону. У нас тоже запрашивали КУДиР, отправили без проблем. Все прозрачно и подтверждено документами».

Автор пишет, что говорили, инспектор сказал присылать книгу:

«Поговорили, сказала присылайте, так как мы по конкурсам делали поставки в бюджет. Нужно проверить, вдруг мы фиктивные поставки делали. Так и сказала. Я ей предложила бюджетников проверить на наличие поставляемого».

Вряд ли налоговики к бюджетникам пойдут. Проще, пожалуй, отправить в формате .pdf сплошной картинкой, пусть копаются.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговый контроль в 2021 году: какие документы требуют». Он пройдет 16 июня, начало в 11:00 по Мск.

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