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Богатых и крупный бизнес заставят раскошелиться для бюджета

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Рубрика Экономика России
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Повышение налогообложения богатых и крупного бизнеса связано с дефицитом бюджета.

Об этом рассказал замглавы Минфина Алексей Сазанов в интервью Forbes.

«Мы столкнулись с объективными проблемами из-за пандемии — бюджет стал дефицитным, при этом нужно было бороться с последствиями распространения вируса. [...] Поэтому, конечно, обратились к секторам со сверхприбылями и к людям с объемом накопленного капитала, для которых рост налоговой нагрузки не приведет к значимому сокращению текущего потребления», — отметил Сазонов.

По словам замглавы Минфин деньги, полученные за счет повышения НДФЛ с доходов свыше 5 млн. рублей, направляются на помощь детям с редкими заболеваниями.

Сазонов отметил, что повышение НДФЛ для богатых ближайшие 2-3 года не рассматривается. Властям надо выявить изъяны в данной системе и только потом ее совершенствовать.

А планируемое нововведение по повышению ставки налога на прибыль для компаний, которые не участвуют в инвестициях, — призыв к инвестированию. Это дополнительная помощь государству в инвестиционных проектах, которые в дальнейшем принесут прибыль. Если же компания не хочет инвестировать, то пусть платит в бюджет и помогает вывести страну из кризиса после пандемии.

Власти рассматривают возможность введения повышенной ставки налога на прибыль для компаний, которые отказываются от инвестирования. Об этом ранее сообщил министр экономики Михаил Решетников.

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