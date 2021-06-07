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Инвестирование или повышенная ставка налога на прибыль: новое предложение властей

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Рубрика Налог на прибыль
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Власти хотят ввести для бизнеса нововведение. Если компания будет выплачивать всю прибыль дивидендами, то им повысят ставку налога на прибыль. А если компания кроме дивидендов будет инвестировать — ставка останется прежней.

Такое предложение озвучил министр экономики Максим Решетников:

«Для тех компаний, которые инвестируют прибыль, для них ничего измениться не должно. А тем, кто сейчас, воспользовавшись этой конъюнктурой, начнет выводить [средства] из компаний, не заниматься новыми инвестициями, не запускать новый инвестиционный цикл, наверное, вполне естественно, государство скажет: «Коллеги, давайте тогда какие-то повышенные отчисления в бюджет», — озвучил Решетников.

Цитата по «РБК».

По словам министра экономики власти не против вывода дивидендов. Но они рассматривают возможность дестимулировать бизнес, который распределяет прибыль только между собственниками или акционерами и не инвестирует ее.

«Мне кажется, это рабочая схема, она будет обсуждаться, Министерство финансов уже какие-то наброски к этому представило, сейчас это будет обсуждаться, с бизнесом в том числе. Главное, нужно без революций», — отметил Решетников.

Цитата по «РБК».

Про налоговую «донастройку» читайте в данной статье.

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