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🛂 Налоговики проведут рейд: проверят, заключены ли трудовые договоры с работниками. ФНС поглотила Роструд?

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Рубрика Проверки
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Налоговики хотят провести рейдовую проверку на вопрос проверки заключения трудовых договоров с наемными рабочими. Что это, фейк, совместная работа нескольких ведомств, или ФНС взяла на себя функции Роструда?

Рассказал Игорь Пегов, управляющий партнер ООО НПК «Статус» на странице в Facebook.

«Только массовые расстрелы спасут родину ©. Когда ждать налоговые казачьи разъезды? Чем дальше в лес, тем толще партизаны.

Рейдовая проверка заключенных трудовых договоров. А какие формы налогового контроля знаете вы?».

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В комментариях усомнились, что это не фейк. Но автор сказал, что, к сожалению, это не так. Тогда предположили, что это разные ведомства совместно работают:

"Предлагаю версию. ЕСЛИ это не фейк. Мероприятие проводят иные контролирующих органы в рамках другого ФЗ. В состав приглашены налоговики. Но. Оформить то это надо как то. Вот и исхитрились«.·

Автор пишет, что проверка совместно с администрацией проводится:

«Согласно сопровождающего сообщения данное мероприятие проводилось совместно с администрацией».

На это пишут, что это, похоже, новая тема проверок — сборная бригада из разных контор:

«О... Уже теплее, они в рамках 248-ФЗ и 294-ФЗ (оба про одно) могут. Но лень смотреть, так много видов проверок есть. Может и рейдовые есть. А вообще, похоже новая тема появляется: сборная бригада из разных ведомств».

А еще предложили новые названия мероприятий налогового контроля. А именно: вылазка, набег, атака. Автор даже дал определение каждой из них:

«Вылазка осуществляется силами отдела камеральных проверок, набег — силами отдела выездных проверок, ну а атака — вотчина контрольно-аналитического отдела»

Кто-то пишет, что данное решение незаконно:

«Нет такого мероприятия как „рейдовая проверка“. В решении отсутствует как КНД документа, так и ссылка на конкретную статью НК, на основании которой вынесено решение. Это незаконное решение налогового органа».

А кто-то недоумевает:

«А разве ФНС теперь исполняет обязанности Роструда? Они могут проверять соблюдения законодательства о налогах и сборах (взносы, налоги), но не соблюдение трудового законодательства!».

На это пишут:

«Зато они могут быстро взыскать деньги, а потом, не признаваясь, что они накосячили, предложат „зачесть в счет будущих платежей“».

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговый контроль в 2021 году: какие документы требуют». Он пройдет 16 июня, начало в 11:00 по Мск.

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