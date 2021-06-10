Майские выходные не уменьшают зарплату работников

Майские выходные с 4 по 7 мая не уменьшают размер зарплаты работников. Но и работа в эти дни не оплачивается в двойном размере.

Разъяснение в отношении оплаты труда работников в период с 4 по 7 мая дал Минтруд в письме от 31.05.2021 № 14-3/ООГ-4986.

Ведомство отметило, что зарплата за май не уменьшается из-за утвержденных выходных дней.

Сдельщикам за дни с 4 по 7 мая выплачивается соответствующий размер вознаграждения, указанного в ТД или ЛНА. Работникам на окладе — полный оклад.

Также майские выходные не влияют на размер компенсационных и стимулирующих выплат, если их выплачивают в организации в составе зарплаты.

Те работники, которые работают на непрерывном производстве и трудились с 4 по 7 мая, работа на майских выходных выплачивается в одинарном размере.

Оплата за работу в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая сотрудникам производится в двойном размере. По желанию работника ему может быть представлен дополнительный выходной за работу в праздничный день. В этом случае работа в праздник оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается.

Более подробно о майских выходных, в том числе в отношении продления отпуска и выплаты зарплаты, читайте в данной статье.