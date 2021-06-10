😱 При увольнении отказываются компенсировать неиспользованный отпуск — на карантине же отдохнули. Куда жаловаться?

В компании сокращают персонал, причем делают это, вынуждая подписывать заявление по собственному. Неиспользованный отпуск компенсировать отказываются, дескать, на карантине все отдохнули. Как убедить работодателя, что он не прав?
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«В группе компаний, где я работаю, проходит сокращение персонала.
Всех увольняют по собственному желанию. без выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, аргументируя это тем, что вы и так дома сидели на изоляции и ничего не делали. Работа велась всеми удаленно, как и в офисе (по крайней мере, у бухгалтеров).
Как можно добиться выполнения трудового законодательства после увольнения, куда обратиться и какие документы для этого нужны? Был ли опыт отстаивания своих трудовых прав? Напишите, пожалуйста».
В комментариях просят озвучить место работы, чтобы к ним не попасть:
«Вы бы хоть озвучили таких умников, чтоб не попасть к ним никому».
Еще советуют не писать заявление и жаловаться в трудовую инспекцию:
«Не писать заявление. И одновременно обратиться в ГИТ с жалобой».
Кроме того, советуют в прокуратуру.
А вот более обстоятельный комментарий:
«Я бы начала с претензии (желательно коллективной, если это массовое явление), затем в ТИ (трудовую инспекцию, прим. ред.). Писать заявление по собственному желаю отказалась бы. Напомните, что о сокращении работодатель должен предупредить вас не позднее, чем за 2 месяца».
Автор на это пишет, что другие уже уволились:
«Другие уже уволились, многие смогли отгулять отпуск, другие не стали связываться».
На это ответили, что очень жаль, что она одна борется. И заодно посоветовали:
«Не пишите заявление под давлением. Я бы в этом случае все равно бы начала с претензии, так как увидев количество нарушенных норм и перспективу штрафов, скорее всего, работодатель пойдет вам на уступки».
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