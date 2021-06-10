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ФНС не прислала сообщение о транспортом налоге. Проверьте, подавались ли сведения о госрегистрации ТС

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Рубрика Транспортный налог
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Организация должна сообщить в ФНС о транспортном средстве, если она ранее не подавала сведения о постановке на учет ТС и не получила сообщение об исчисленной сумме налога. Если ранее компания сообщила в ФНС о госрегистрации ТС, то обращаться в ФНС не надо.

При непредставлении информации о транспортном средстве — штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

Такое разъяснение дала ФНС в письме от 07.05.2021 № БС-4-21/7912@.

Организация должна подавать в ФНС информацию о приобретенном транспортном средстве. Если был куплен водный транспорт, то сообщение подается:

  • маломерное судно — место нахождения организации;
  • другой водный транспорт — место их государственной регистрации.

Скачать форму сообщения ФНС о наличии ТС.

К сообщению организация прикладывается копий документов по госрегистрации транспортного средства.

Срок уведомления ФНС о покупке транспортного средства — до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговый период по транспортному налогу — календарный год.

Если компания своевременно не сообщить налоговикам о покупке ТС, то ее оштрафуют в размере 20% от неуплаченной суммы налога по данному ТС.

Если компания сообщала о приобретении ТС, то обращаться в ФНС за сообщением об исчисленной сумме налогане надо. Но при желании — можно. Такое разъяснение дала ранее ФНС.

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