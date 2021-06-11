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💵 Компания обязана оплатить проезд командированному, даже если он выехал на день раньше

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Если работник уехал на день раньше в командировку, организация все равно должна оплатить проезд. Даже если дата выезда не согласована с работодателем.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Даже если сотрудник выехал в командировку раньше даты начала командировки, указанной в приказе, работодатель все равно должен оплатить проезд.

Служебная командировка — поездка работника по распоряжению работодателя в другой город для выполнения трудовой функции. Организация обязана компенсировать проезд работника.

ТОП-5 вопросов по командировкам. Читайте в данной статье.

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