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❗ Пособия на детей до 3 лет с октября будут перечислять только на карты «Мир»

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Рубрика Детские пособия
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Дополнят перечень выплат, для получения которых надо будет оформлять карту «Мир».

Опубликован проект постановления Правительства по этому поводу.

В перечень внесут выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет.

Напомним, это пособие выплачивается малоимущим семьям в размере прожиточного минимума. Причем за первого ребенка платят из бюджета, а за второго — из средств маткапитала.

Для этих выплат срок перехода на карты «Мир» — 1 октября 2021 года.

Кроме того, проектом исключается правовая неопределенность и однозначно уточняется, что под категорию выплат, подлежащих перечислению на карту «Мир», подпадают пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.

С этой целью вносится следующая поправка в п.4 Постановления Правительства № 1466 от 01.12.2018:

Сейчас

 Будет потом

Государственные пособия гражданам, имеющим детей, установленные Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

 Государственные пособия гражданам, установленные Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

То есть теперь точно все пособия из закона № 81-ФЗ должны будут перечисляться на карту «Мир».

Добавим, что с 1 июля на карты только системы «Мир» будут переводить следующие пособия:

  • пособие по безработице;
  • пенсии;
  • «чернобыльские больничные» людям, подвергшимся воздействию радиации;
  • пособия по беременности и родам;
  • пособие по уходу за ребенком;
  • единовременное пособие при рождении ребенка;
  • пособия на детей от 3 до 7 лет и другие.

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