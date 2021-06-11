❗ Пособия на детей до 3 лет с октября будут перечислять только на карты «Мир»

Дополнят перечень выплат, для получения которых надо будет оформлять карту «Мир».

Опубликован проект постановления Правительства по этому поводу.

В перечень внесут выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет.

Напомним, это пособие выплачивается малоимущим семьям в размере прожиточного минимума. Причем за первого ребенка платят из бюджета, а за второго — из средств маткапитала

Для этих выплат срок перехода на карты «Мир» — 1 октября 2021 года.

Кроме того, проектом исключается правовая неопределенность и однозначно уточняется, что под категорию выплат, подлежащих перечислению на карту «Мир», подпадают пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.

С этой целью вносится следующая поправка в п.4 Постановления Правительства № 1466 от 01.12.2018:

Сейчас Будет потом Государственные пособия гражданам, имеющим детей , установленные Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Государственные пособия гражданам, установленные Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

То есть теперь точно все пособия из закона № 81-ФЗ должны будут перечисляться на карту «Мир».

Добавим, что с 1 июля на карты только системы «Мир» будут переводить следующие пособия: