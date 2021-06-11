❗ Пособия на детей до 3 лет с октября будут перечислять только на карты «Мир»

Дополнят перечень выплат, для получения которых надо будет оформлять карту «Мир».
Опубликован проект постановления Правительства по этому поводу.
В перечень внесут выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет.Напомним, это пособие выплачивается малоимущим семьям в размере прожиточного минимума. Причем за первого ребенка платят из бюджета, а за второго — из средств маткапитала.
Для этих выплат срок перехода на карты «Мир» — 1 октября 2021 года.
Кроме того, проектом исключается правовая неопределенность и однозначно уточняется, что под категорию выплат, подлежащих перечислению на карту «Мир», подпадают пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.С этой целью вносится следующая поправка в п.4 Постановления Правительства № 1466 от 01.12.2018:
То есть теперь точно все пособия из закона № 81-ФЗ должны будут перечисляться на карту «Мир».
|Сейчас
|Будет потом
|Государственные пособия гражданам, имеющим детей, установленные Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
|Государственные пособия гражданам, установленные Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Добавим, что с 1 июля на карты только системы «Мир» будут переводить следующие пособия:
- пособие по безработице;
- пенсии;
- «чернобыльские больничные» людям, подвергшимся воздействию радиации;
- пособия по беременности и родам;
- пособие по уходу за ребенком;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- пособия на детей от 3 до 7 лет и другие.