Почему не стоит уточняться по «уведомлениям» или «информационным письмам» от налоговиков

Если налоговики предлагают уточниться, но делают это через «уведомления» или «информационные письма» — не стоит спешить это делать. Стоит проанализировать эти сделки и подготовиться к комиссии. А если уточниться — ждите проверку по другим периодам.

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский в «Красном уголке бухгалтера».

«Вы же любите мои налоговые инсайды? Этот будет про рабочие группы по вопросу побуждения налогоплательщиков к самостоятельному уточнению своих налоговых обязательств. Ну про комиссии в общем, где вас просят заплатить за другого дядю (или тетю).

Бывают случаи, когда налогоплательщик не сразу вызывается налоговым органом на комиссию, а сначала ему направляется «Информационное письмо» или «Уведомление» в котором сообщается,

«что в процессе анализа ФХД налогоплательщика налоговым органом установлен критерий риска ведения деятельности путем построения ФХД на основе заключения договоров с контрагентами, деятельность которых подпадает под признаки ведения деятельности с высоким налоговым риском».

То есть вы там посмотрите внимательно, может уточнитесь и доплатите НДС по этим контрагентам? А мы вас и вызывать не будем на комиссию. И вообще всем будет счастье. [но это не точно].

Я всегда говорил, что этого [сразу уточняться и платить] делать нельзя ни в коем случае, надо всё анализировать, обосновывать свою позицию и собирать доказательства, что вы вообще молодец и даже наверное комсомолец!

Так вот сегодня я ещё больше утвердился в этой мысли. И вот почему.

Не секрет, что очень часто информацию о разрывах или каких-то подозрительных операциях, в территориальный налоговый орган направляет вышестоящее УФНС. Для отработки уже на местах.

Так вот, логика УФНС проста.

Если налогоплательщик уточнил свои налоговые обязательства без проведения рабочей группы или комиссии [то есть без фактической явки в налоговый орган с составлением протокола комиссии или протокола заседания рабочей группы, где его побуждают какими-то фактами, доказательствами, угрозами если хотите], а подаёт уточненку и доплачивает НДС просто после получения информационного письма, значит у него точно что-то не чисто и необходимо подробно изучать все его другие налоговые периоды, которые в этом информационном письме не присутствуют, причём с особой тщательностью.

Отсюда мораль. Ни в коем случае не уточняться по информационным письмам. Принимать их к сведению, начинать анализировать эти сделки и готовиться к комиссии, вызов на которую уже не за горами«.

В комментариях пишут, что да, тут замешана чистая психология:

«Чистая психология, и никакого НК РФ... А списки от УФНС — это просто плательщики с оборотами/численностью/лицензией/госконтрактами/имуществом... Т.е. те, кому есть что терять».

Кто-то пишет, мол, точно инсайд был? И так же все понятно.

«А это точно инсайд ? Просто это по логике было понятно».

Автор пишет, что его не только профессионалы читают:

«Меня же читают не только налоговые консультанты и адвокаты. Есть налогоплательщики, а таких немало, которые уточняются по таким письмам. Для них и пост».

На это ответили, что налоговики все равно по-разному действуют, нет универсального подхода:

«Ну я все же считаю что это в каждом случае индивидуально. От некоторых реально отстают, другим — на шею садятся. Нет универсальности».