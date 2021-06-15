💵 Пенсия самозанятого индексируется

Пенсия самозанятого подлежит индексации. Если только пенсионер добровольно не уплачивает за себя взносы в ПФР.

Такое разъяснение дал Минтруд в письме от 26.04.2021 № 21-1/ООГ-3848.

Индексация пенсии производится только неработающим пенсионерам.

Самозанятые — это люди, которые получают доход от профессиональной деятельности. Они не признаются застрахованными лицами по ОПС.

Если самозанятый пенсионер не уплачивает за себя взносы в ПФР по добровольному пенсионному страхованию, то он признается неработающим.

Следовательно, все доплаты к пенсии и индексация производятся в полном объеме как неработающему пенсионеру.