Клиентоориентированность и сервисы — стратегия ФНС. А все налоговики об этом знают?

Егоров недавно говорил о клиентоориентированности ФНС и о ее стратегии, что главное — удобные сервисы. А на местах инспекторы об этом точно знают?

Фрагмент недавнего комментария главы ФНС разместил у себя на Facebook руководитель проекта «АналогиЯ» Сергей Кошелев.

«Специально для наших инспекторов, чтобы знали».

«В контексте налогового администрирования клиентоцентричность для нас определяется двумя факторами.

Первое. Мы для себя выбрали стратегию „сервисы“. Для того, чтобы мы понимали, куда развиваться, для того, чтобы быть лучшими, — это философия, это основа развития сервиса. Потому что только клиент, только человек, который пользуется сервисом, может ответить на вопрос, нравится ли он ему, и каким он его видит.

Второе — это, кстати говоря не менее важное, среда контроля, которая, безусловно, в налоговых отношениях присутствует. И здесь очень важно увидеть где мы несем, как общество в целом, как и плательщик, и государство, издержки, от которых можно было бы избавиться, чтобы сделать эти отношения менее конфликтными и более комфортными для обеих сторон».

В комментариях сказали, что поживем — увидим.

«Практически всегда заявления руководства носят декларативный характер! Поживём — увидим!».

Вот несколько последних публикаций «Клерка» о требованиях налоговиков. Там что-то не очень все похоже на «клиентоориентированность». Или «это другое»?