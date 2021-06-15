Стали известны условия льготы по НДС для общепита

На этой неделе Госдума примет поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от НДС крупные сети общественного питания. Изменения внесены в законопроект 1170972-7 ко второму чтению.

Освободить предприятия общепита от НДС предложил президент Владимир Путин во время проведения ПМЭФ.

Поправки вносятся с статью 149 НК. От НДС освободят рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные и оказание услуг общепита при выездном обслуживании. Но не все так просто.

Организации и ИП должны соответствовать нескольким условиям:

доход за год, предшествующий году освобождения от НДС, не должен превышать 2 млрд руб.;

удельный вес доходов от услуг общепита в общей сумме доходов должен быть не менее 70%;

среднемесячный размер выплат, начисленных работникам, должен быть не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в регионе.

Среднемесячную зарплату будут считать по РСВ.

Если компания создана или ИП зарегистрирован в 2022 или в 2023 году, то можно льготу применять без ограничения по выручке 2 млрд.

Если организация создана в 2024 году, то ограничения по выручке не будет, но будет условие по заработной плате.

Рестораторы скептически относятся к нововведению. Почти весь общепит работает на УСН. Поэтому, судя по всему, правительство и одобрило такие поправки — ведь по сути бюджет ничего не теряет.