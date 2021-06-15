Более 5,5 тысяч IT-компаний воспользовались мерами налогового маневра. То есть они были освобождены от уплаты налога на прибыль в бюджет своего региона по ставке 17%. А также могут использовать льготные тарифы страховых взносов.

Такую информацию озвучил замглавы Минцифры Максим Паршин на форуме «Связь-2021»:

«Как вы знаете, меньше года назад было принято решение о радикальном снижении налоговой нагрузки на IT-компании. Закон был принят, с этого года, с 1 января эти меры действуют. И у нас уже есть данные первого квартала [2021 года], и мы видим что более 5,5 тыс. компаний сектора IT воспользовались этими льготами, а это те компании, которые формируют не менее 80% всей выручки вообще всей IT-отрасли», — отметил Паршин.

Цитата по «ТАСС».

По словам замглавы Минцифры деньги, полученные из-за отмены налога на прибыль в бюджет своего региона, реинвестируются в развитие новых отечественных продуктов.

Налоговый маневр IT-компаний предусматривает освобождение уплаты налога на прибыль по ставке 17% в бюджет своего региона. Организации оплачивают только 3% налога на прибыль в федеральный бюджет.

Также IT-компаний уплачивают страховые взносы по льготным ставкам:

0,1% — на обязательное медицинское страхование;

1,5% — на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (данный тариф применяется и в отношении зарубежных сотрудников или лиц без гражданства (исключение — специалисты, имеющие высокую квалификацию);

6% — на обязательное пенсионное страхование.