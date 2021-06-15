Коллекторам запретят общаться с родственниками и соседями должника без их согласия

Коллекторам запретят общаться с родственниками и соседями должника если от них не будет получено предварительное согласие на такое общение. Законопроект был принят Госдумой во втором чтении сегодня.
Сейчас закон допускает взаимодействие коллекторов с родственниками должника, его соседями либо другими третьими лицами с согласия самого должника, но без получения предварительного согласия этих лиц. Авторы законопроекта считают это дискриминацией, поскольку люди вынуждены общаться с коллекторами, просто потому, что должник это разрешил.
После принятия документа коллекторы должны получать предварительное согласие на любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными лицами, направленное на возврат просроченной задолженности. Причем если такое согласие было получено, его можно будет отозвать.
«Мы вводим своего рода презумпцию несогласия всех третьих лиц на взаимодействие с коллекторами», — заявила одна из авторов законопроекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.