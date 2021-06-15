Коллекторам запретят общаться с родственниками и соседями должника без их согласия

Коллекторам запретят общаться с родственниками и соседями должника если от них не будет получено предварительное согласие на такое общение. Законопроект был принят Госдумой во втором чтении сегодня.

Сейчас закон допускает взаимодействие коллекторов с родственниками должника, его соседями либо другими третьими лицами с согласия самого должника, но без получения предварительного согласия этих лиц. Авторы законопроекта считают это дискриминацией, поскольку люди вынуждены общаться с коллекторами, просто потому, что должник это разрешил.

После принятия документа коллекторы должны получать предварительное согласие на любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными лицами, направленное на возврат просроченной задолженности. Причем если такое согласие было получено, его можно будет отозвать.