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Пенсию будут назначать автоматически без заявлений, а ПФР будет помогать будущим пенсионерам в сборе документов

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Рубрика Пенсии
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Механизм установления пенсии оптимизируют. Проект новых правил обращения за пенсией опубликован на федеральном портале.

Причина разработки проекта — Федеральный закон от 26.05.2021 № 153-ФЗ, который внес много поправок в пенсионное законодательство.

Принят закон с многочисленными поправками в пенсионное законодательство

В новых правилах будет прописан беззаявительный порядок для:

  • страховой пенсии по инвалидности;
  • страховой пенсии по старости лицу, достигшему возраста 80 лет и являющемуся получателем страховой пенсии по случаю потери кормильца, со дня достижения возраста 80 лет;
  • страховой пенсии по старости лицу, получающему пенсию по представлению ЦЗН;
  • социальной пенсии по инвалидности, а также социальной пенсии по старости гражданам, достигшим возраста 70/65 лет и являвшимся получателями страховой пенсии по инвалидности, выплата которой была прекращена в связи с достижением указанного возраста;
Кроме того, проект позволит реализовать новую возможность граждан, обратившихся с заявлением о назначении пенсии в электронной форме через портал госуслуг по назначению страховой пенсии в автоматическом режиме.

Назначение пенсии в этом случае будет происходить на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, сведений, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, а также из федеральных государственных информационных систем.

В проекте также есть положение об обязанности территориального органа ПФР оказывать содействие гражданину в истребовании документов, необходимых для назначения пенсии.

Речь идет о документах, подтверждающих обстоятельства, имевшие место на территории РФ, а также на территории иностранного государства, с которым заключен международный договор, регулирующий правоотношения в сфере пенсионного обеспечения.

ПФР будет направлять запросы в адрес работодателей, архивных учреждений, компетентных органов иностранных государств.

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