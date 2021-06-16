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Проблема самозанятых — низкий порог в 2,4 млн, до которого они быстро дорастают

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Рубрика Самозанятые
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Названа одна из проблем самозанятых, из-за которой люди не спешат ими становиться, а сразу регистрируют ИП. Это порог по максимальному доходу в 2,4 млн, который они быстро преодолевают.

Об этом рассказала владелица Wildberries Татьяна Бакальчук, которую недавно признали богатейшей женщиной в России.

«Одна из особенностей работы с самозанятыми — они очень быстро дорастают до порога.

У них ограничение — оборот в 2,4 млн рублей в год. Поэтому у нас на данный момент всего 82 татарстанских самозанятых из 10 тысяч.

Мы видим, что рост индивидуальных предпринимателей в целом выше, чем по стране. Мы думаем, что это связано с тем, что они выходят на площадку (маркетплейсы), очень быстро набирают обороты и уже вынуждены перейти в другой статус», — рассказала она.

Цитата по Inkazan.ru.

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Упростите работу с самозанятыми Поручите выплаты Тинькофф