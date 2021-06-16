Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

👮 Налоговики хотят видеть директора по требованию с непонятной формулировкой. Как понять, чего они хотят?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговые проверки
Версия для печати

Налоговики вызывают директора в инспекцию, «с целью пояснения правовых механизмов избежания налоговых потерь», как они пишут в требовании. Бухгалтеры и юристы теперь гадают, чего они хотят.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришел вызов директора в налоговую. Возможно, кому приходило с такой целью? Что ждать, к чему готовиться?».

у

«Инспекция, в рамках исполнения обязанностей по контролю за соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах, в соответствии со ст. 32 НК, вызывает ООО »..." с целью пояснения правовых механизмов избежания налоговых потерь от неправомерных действий контрагентов или третьих лиц, участвующих в цепочке коопераций налогоплательщика, и использования в договорных отношениях налоговых оговорок в рамках исполнения национальных проектов«.

В комментариях пишут, что предложат доплатить НДС по «плохому» контрагенту.

«Попросят доплатить НДС по „плохому“ контрагенту».

У кого-то точно такой же вызов был:

«Точно, мы так с директором ездили. Мы вежливо сказали, что ничего платить не будем. Пригрозили проверкой. Да, пожалуйста, приходите. Вот и вся встреча».

Автор уточнила, что у них УСН. На это пишут:

«Тогда не знаю. По расходам возможно вопросы?».

А вот мнение налогового адвоката:

«Комиссия по побуждению. Намешал инспектор конечно знатно. Можно даже директору не ходить, отправьте юриста или адвоката по доверенности. Не тратьте время и нервы руководителя».

Вот еще мнение, почему могут вызывать:

«Возможно, вы в цепочке по выводу денег через ИП. Сходить стоит узнать их доводы. И поддерживаю коллег в том, что лучше отправить специально обученного человека».

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Допросы в налоговой: что нужно знать бухгалтеру и руководителю». Он пройдет 23 июня, начало в 11:00 по Мск.

Подборка полезных мероприятий

Разместить