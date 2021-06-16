👮 Налоговики хотят видеть директора по требованию с непонятной формулировкой. Как понять, чего они хотят?

Налоговики вызывают директора в инспекцию, «с целью пояснения правовых механизмов избежания налоговых потерь», как они пишут в требовании. Бухгалтеры и юристы теперь гадают, чего они хотят.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришел вызов директора в налоговую. Возможно, кому приходило с такой целью? Что ждать, к чему готовиться?».

«Инспекция, в рамках исполнения обязанностей по контролю за соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах, в соответствии со ст. 32 НК, вызывает ООО »..." с целью пояснения правовых механизмов избежания налоговых потерь от неправомерных действий контрагентов или третьих лиц, участвующих в цепочке коопераций налогоплательщика, и использования в договорных отношениях налоговых оговорок в рамках исполнения национальных проектов«.

В комментариях пишут, что предложат доплатить НДС по «плохому» контрагенту.

«Попросят доплатить НДС по „плохому“ контрагенту».

У кого-то точно такой же вызов был:

«Точно, мы так с директором ездили. Мы вежливо сказали, что ничего платить не будем. Пригрозили проверкой. Да, пожалуйста, приходите. Вот и вся встреча».

Автор уточнила, что у них УСН. На это пишут:

«Тогда не знаю. По расходам возможно вопросы?».

А вот мнение налогового адвоката:

«Комиссия по побуждению. Намешал инспектор конечно знатно. Можно даже директору не ходить, отправьте юриста или адвоката по доверенности. Не тратьте время и нервы руководителя».

Вот еще мнение, почему могут вызывать:

«Возможно, вы в цепочке по выводу денег через ИП. Сходить стоит узнать их доводы. И поддерживаю коллег в том, что лучше отправить специально обученного человека».