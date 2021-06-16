Не менее 50 % скорректированной прибыли госкомпаний пойдет на дивиденды

Госкомпании должны будут направлять на дивиденды не менее 50 % скорректированной чистой прибыли.

Сегодня опубликовано распоряжение Правительства, в котором описан единый подход к правилам выплаты дивидендов госкомпаниями. Оно касается решений по выплате дивидендов, которые будут приняты с 1 июля.

В этом подходе сразу несколько новаций.

Во-первых, для всех госкомпаний будет действовать единый норматив по отчислениям на дивиденды. Во-вторых, при расчете дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтверждённые денежными потоками. Речь идет, например, о статьях отчетности, связанных с переоценкой имущества или разницами в курсах валют.

Раньше дивиденды госкомпаний в России чаще всего определялись исходя из нескорректированной прибыли, то есть при расчёте прибыли учитывались вышеупомянутые статьи, «не обеспеченные» деньгами. Однако сегодня такой подход все реже встречается в мировой практике, поэтому от него решили отказаться.

Традиционно дивиденды по акциям, находящимся в федеральной собственности, идут в федеральный бюджет. Ожидается, что новый подход к расчету выплат сделает более прогнозируемыми поступления в казну, повысит прозрачность дивидендной политики, а также позволит сбалансировать инвестиционную активность госкомпаний и их обязательства перед акционерами, сообщается на сайте кабмина.