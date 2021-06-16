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Заявление на увольнение не всегда можно отозвать

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Рубрика Трудовое право
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Читатель нашего форума решил уволиться с работы, а потом передумал. Он направил работодателю сообщение об отзыве своего заявления на увольнение, но не тут-то было...

В отделе кадров заявили, что уже нашли замену и увольнение состоится независимо от того, что желание увольняться у сотрудника пропало.

Участники обсуждения напомнили, что отзыв заявления на увольнение регламентируется частью 4 статьи 80 ТК.

Там сказано, что до истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Но!!! Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

Таким образом, если компания уже нашла нового кандидата на должность, оформила это приглашение в письменном виде, и отказать в приеме уже не может, то старый сотрудник будет уволен.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 24.11.2015) «О применении судами ТК РФ» говорится, что например, в силу части 4 статьи 64 ТК запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.

То есть если новый сотрудник принимается переводом, то старому сотруднику не удастся сохранить за собой рабочее место.

Обсуждение происходит в теме форума «Трудовой спор».

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