Из-за льготной ипотеки цены на жилье выросли на 12% в 2020 году

Цены на жилье в 2020 году выросли на 12% по сравнению с 2019-м. На рост повлияла господдержка застройщиков и льготная ипотека, сообщила Счетная палата.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на отчет ведомства.

«Масштабная господдержка рынка ипотечного кредитования стимулировала рост спроса на жилье, что при недостаточном предложении в ряде регионов привело к росту цен. По итогам 2020 года цены на жилье на первичном рынке поднялись на 12% по отношению к 2019 году», — говорится в отчете.

При этом, меры господдержки предотвратили массовое банкротство застройщиков, сохранили темпы ввода жилья на уровне 2019 года (более 82 млн кв. метров) и простимулировали застройщиков к запуску новых проектов.

Объем выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2020 года установил рекорд за всю историю рынка ипотеки — выдано 1,7 млн кредитов на 4,3 трлн рублей.

На «Клерке» недавно писали, что цены на жилье вырастут еще больше. Кроме того, люди хватали кредиты на льготных условиях, а через некоторое время поняли, что платить их не могут.

Кстати, недавно вице-премьер Хуснуллин сообщил, что в росте цен на жилье виновата не льготная ипотека, а пандемия.