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📑 ОБРАЗЕЦ заполнения отчета о вакцинации

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Рубрика Общество. Люди. События
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Все компания и ИП-работодатели, на которых распространяется обязательная вакцинация работников, должны сдать отчет о прививках работников.

Период сдачи отчета — с 1 по 15 июля.

Сдать отчет надо через личный кабинет юрлица:

Форма отчета утверждена:

Формы отчета совпадают.

Скачать образец заполнения отчета об обязательной вакцинации работников.

В отчете указываются:

  • полное и сокращенное (для организаций) наименование юрлица;
  • ИНН и ОГРН;
  • юридический адрес;
  • основной и дополнительные коды ОКВЭД;
  • численность работников;
  • сведения по привитым работникам (СНИЛС, номер медицинского полиса, серия и номер паспорта или патента для иностранцев и номер контактного телефона).
В отчет вносится информация только о тех сотрудниках, которые прошли вакцинацию. 

В Москве обязали вакцинировать работников сферы услуг. Не менее 60% до 15 июля. Требования об обязательной вакцинации работников некоторых сфер деятельности не распространяются на сотрудников с противопоказаниями.

Штрафы на юрлиц в Москве за сотрудников без обязательных прививок будут составлять от 50 тыс. до 1 млн. руб.

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