📑 ОБРАЗЕЦ заполнения отчета о вакцинации

Все компания и ИП-работодатели, на которых распространяется обязательная вакцинация работников, должны сдать отчет о прививках работников.
Период сдачи отчета — с 1 по 15 июля.Сдать отчет надо через личный кабинет юрлица:
- на официальном сайте мэра Москвы;
- на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
- для работодателей Москвы — указом мэра Москвы от 16.06.2021 № 32-УМ;
- для работодателей Московской области — постановлением губернатора Московской области от 16.06.2021 № 184-ПГ.
Скачать образец заполнения отчета об обязательной вакцинации работников.В отчете указываются:
- полное и сокращенное (для организаций) наименование юрлица;
- ИНН и ОГРН;
- юридический адрес;
- основной и дополнительные коды ОКВЭД;
- численность работников;
- сведения по привитым работникам (СНИЛС, номер медицинского полиса, серия и номер паспорта или патента для иностранцев и номер контактного телефона).
В отчет вносится информация только о тех сотрудниках, которые прошли вакцинацию.В Москве обязали вакцинировать работников сферы услуг. Не менее 60% до 15 июля. Требования об обязательной вакцинации работников некоторых сфер деятельности не распространяются на сотрудников с противопоказаниями.
Штрафы на юрлиц в Москве за сотрудников без обязательных прививок будут составлять от 50 тыс. до 1 млн. руб.