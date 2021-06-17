В одной только Владимирской области исключено из ЕГРИП 4977 ИП по инициативе налоговиков, как недействующих. Не так давно ФНС отчитывалась о половине миллиона таких исключенных.

Занимательную статистику привел на своей странице в Facebook руководитель проекта «АналогиЯ» Сергей Кошелев.

«С 1 сентября 2020 года налоговики имеют право без привлечения суда исключить ИП из госреестра, если одновременно выполняются следующие условия (п. 7 ст. 1 закона от 12.11.2019 № 377-ФЗ):

Предприниматель не сдавал налоговую отчетность в течение 15 месяцев , или те же 15 месяцев прошли с даты окончания срока действия патента.

, или те же 15 месяцев прошли с даты окончания срока действия патента. У предпринимателя есть недоимка по обязательным платежам, предусмотренным налоговым законодательством.

Если ИП был исключен из госреестра по решению налоговых органов, то он в течение трех следующих лет не сможет вновь зарегистрироваться, как предприниматель (п. 5 ст. 1 закона № 377-ФЗ).

По состоянию на 01.06.2021 года (по данным отчета 1-ИП) в нашей, Владимирской области зарегистрировано 34080 ИП, а ликвидировано по инициативе налоговиков уже 4977 ИП, т.е 14%.

Средняя скорость исключения из реестра за это время примерно 995 ИП в месяц, за период с 01.02.21 по 01.06.21 скорость чуть „упала“ и налоговики стали исключать примерно по 275 ИП в месяц...

Много это или мало для нашей области... поживем — увидим».

В комментариях пишут, что так действующего ИП исключили, а у него — госконтракт.

«У меня тут друга-предпринимателя исключили из ЕГРИП таким образом! А у него госконтракт действующий».

Пишут, можно попробовать через арбитражный суд восстановить статус:

«Можно в арбитраже попробовать восстановиться и пригласить сторону по госконтракту третьим лицом, т.к. придется расторгать госконтракт, а в этом случае это ещё больший геморрой для сторон».

Еще советуют в саму налоговую писать:

«Пусть он напишет в налоговую заявление на восстановление в реестре с сохранением старых реквизитов, и если его просьбу не удовлетворят, то можно идти в суд».

На «Клерке» писали, что действующих ИП исключали из ЕГРИП, причем массово. Да и сами налоговики отчитывались, что исключили полмиллиона недействующих ИП.