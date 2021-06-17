Если налоговики на допросе спросили про заболевания памяти — это нормально

Среди вопросов, которые могут задать налоговики на допросе есть про заболевания памяти и проведение инструктажа. Для адвоката они понятны, а у бухгалтера могут вызвать недоумение.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Вот такие очевидные вопросы на допросе в ИФНС. Что за заболевания памяти? Есть тут врачи?».

В комментариях по этому вопросу едко прошлись:

«Серьезно? Всегда почему то думала что для этого должны быть какие то более веские основания. Мед справки к примеру и тд.

А тут все просто оказывается. — Ты дурак? — Нет, не дурак. — Ок, значит допрашиваем.

Век живи как говорится. Так бесят на самом деле эти вопросы почему-то».

Кто-то пишет, мол, если говорит клиенту, как себя вести на допросе и что отвечать, это что, инструктаж?

«То есть, если клиент перед вызовом спрашивает: что меня могут спросить и что говорить... А я отвечаю, что по деятельности компании, советую не нервничать. То я провожу инструктаж?».

На это отвечают, что да:

«По сути да, и я редко встречаю такие вопросы, в одном. Они все-таки перестали задавать глупые вопросы, но видимо не всегда...».

А кто-то пишет, с чем может быть связан вопрос про заболевания памяти:

«Вопрос про заболевания памяти, как понимаю, прямо связан с вопросом о дееспособности. То есть он о том, нет ли диагностированных расстройств памяти, из-за которых показания человека могут быть признаны недействительными».

Автор поста на это пишет:

«Ну да. Вопросы очевидные и понятные, но у бухгалтера вызывали улыбку и легкое недоумение».