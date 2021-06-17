👉 Что делать бизнесу, если из-за противопоказаний нельзя привить 60% сотрудников? Ждать штрафа?

Бизнес жалуется, что не сможет привить 60% сотрудников — из-за противопоказаний. Отстранение от работы не спасет, они все равно в штате остаются. Уволить нельзя.

Варианты — брать с работника письменное объяснение отказа прививаться и обращаться в отраслевой профсоюз с целью изменения формулировок в приказе местного Роспотребнадзора.

Вопрос задали в комментариях к посту в «Красном уголке бухгалтера».

«Смотрю на этот указ и уже сейчас понимаю, что надо готовиться к штрафу. Ну не смогу обеспечить 60%, ну никак! С учетом отводов у сотрудников, только 33,33%, или 50% если считать самого ИП. И без сохранения не отправишь, есть медпоказания против прививки, да и не является это уважительной причиной не привить 60%».

У автора комментария спросили, если отстранить от работы без содержания, поможет ли:

«Людей без содержания отстранить от работы, от штрафов спасет?».

Автор на это пишет, что вряд ли:

«Думаю, что нет. они же все равно в штате и 60% будет считаться с их учетом. Получается, что только увольнение, но это не предусмотренно ТК. Ждем разъяснений. Пока это только тупое чтение указа».

Ситуацию прокомментировал Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, Член Генерального совета Партии Роста, Генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт».

«В связи с выходом Постановлений главных санитарных врачей и появившейся информации о штрафах, грозящих организациям, которые не выполнили требования о выполнении плана вакцинации в размере 60% своих сотрудников, стали появляться вопросы, что делать тем небольшим организациям и ИП, у которых большая часть сотрудников имеют медотводы от прививки и они априори не смогут привить 60% своих работников.

А также, встал вопрос о том, что даже если работодатель отстранит от работы отказывающегося делать прививку сотрудника, то он все равно будет числиться в штате и не повлияет на процент привитых работников.

Какие есть варианты: