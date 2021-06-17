👉 Что делать бизнесу, если из-за противопоказаний нельзя привить 60% сотрудников? Ждать штрафа?

Бизнес жалуется, что не сможет привить 60% сотрудников — из-за противопоказаний. Отстранение от работы не спасет, они все равно в штате остаются. Уволить нельзя.
Варианты — брать с работника письменное объяснение отказа прививаться и обращаться в отраслевой профсоюз с целью изменения формулировок в приказе местного Роспотребнадзора.
Вопрос задали в комментариях к посту в «Красном уголке бухгалтера».
«Смотрю на этот указ и уже сейчас понимаю, что надо готовиться к штрафу. Ну не смогу обеспечить 60%, ну никак! С учетом отводов у сотрудников, только 33,33%, или 50% если считать самого ИП. И без сохранения не отправишь, есть медпоказания против прививки, да и не является это уважительной причиной не привить 60%».
У автора комментария спросили, если отстранить от работы без содержания, поможет ли:
«Людей без содержания отстранить от работы, от штрафов спасет?».
Автор на это пишет, что вряд ли:
«Думаю, что нет. они же все равно в штате и 60% будет считаться с их учетом. Получается, что только увольнение, но это не предусмотренно ТК. Ждем разъяснений. Пока это только тупое чтение указа».
Ситуацию прокомментировал Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, Член Генерального совета Партии Роста, Генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт».
«В связи с выходом Постановлений главных санитарных врачей и появившейся информации о штрафах, грозящих организациям, которые не выполнили требования о выполнении плана вакцинации в размере 60% своих сотрудников, стали появляться вопросы, что делать тем небольшим организациям и ИП, у которых большая часть сотрудников имеют медотводы от прививки и они априори не смогут привить 60% своих работников.
А также, встал вопрос о том, что даже если работодатель отстранит от работы отказывающегося делать прививку сотрудника, то он все равно будет числиться в штате и не повлияет на процент привитых работников.
Какие есть варианты:
- Постановление Правительства РФ № 825, которое имеет бОльшую юридическую силу, противоречит Постановлению главного санитарного врача, а значит, что штраф по идее выписать юридически не имеют права. Но суд, скорее всего, примет сторону государственной власти.
- Работодателям следует ознакомить под роспись каждого сотрудника с необходимостью привиться в соответствии с Постановлением главного санитарного врача, а в случае, если сотрудник отказывается от вакцинации — запросить у него письменное объяснение причины отказа. В таком случае работодатель снимает с себя ответственность, так как привить кого-то против воли никто не имеет права в соответствии с ФЗ-157 „Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний“.
- Следует обратиться в отраслевой профсоюз, который поможет добиться изменения формулировок в Постановлении главного санитарного врача и слова „обязательная“ вакцинация заменить на „рекомендованная“ вакцинация. Таким образом несколько недель назад общественность смогла изменить текст Постановления главного санитарного врача республики Саха (Якутия)».