Руководитель «Бухсофта» рассказала клеркам о заявках бухгалтеров и объяснила, как избавиться от звонков «Актиона»

Накануне нам удалось подсмотреть табличку с цифрами компании «БухСофт». Фото на своей странице в Фейсбуке выложила Наталия Андреева, руководитель проекта «БухСофт».

Наши читатели, внимательно разглядев фото, даже заметили, что за один день фирма не выполнила план.

Между тем в комментарии пришла сама автор фото Наталия Андреева и объяснила клеркам, что в этой табличке. Это не денежные показатели, а количественные — заявки от бухгалтеров.

это заявки от бухгалтеров. «Хочу купить БухСофт», «Расскажите про тарифы «Бухсофт», «Покажите БухСофт подробнее (тест-драйв) и пр. И да, их тысячи, так что и похвастаться не стыдно. Хотя и в мыслях не было :))) — пишет Наталия Андреева

Впрочем, со стороны наших читателей не обошлось и без критики. В комментариях «Бухсофту» досталось за слишком агрессивную рекламную кампанию, которую проводит «Актион».

Руководитель «Бухсофта» выслушала претензии клерков и объяснила, как избавиться от нежелательных звонков:

Если Вы не хотите, чтобы Вам звонили, — скажите об этом менеджеру сопровождения. Они всегда ставят отметку — «больше не звонить».

Более того, если вдруг после этой процедуры звонки продолжатся, руководитель проекта «Бухсофта» обещала лично помочь в этом вопросе: