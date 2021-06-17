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Руководитель «Бухсофта» рассказала клеркам о заявках бухгалтеров и объяснила, как избавиться от звонков «Актиона»

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Накануне нам удалось подсмотреть табличку с цифрами компании «БухСофт». Фото на своей странице в Фейсбуке выложила Наталия Андреева, руководитель проекта «БухСофт».

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Наши читатели, внимательно разглядев фото, даже заметили, что за один день фирма не выполнила план.

Между тем в комментарии пришла сама автор фото Наталия Андреева и объяснила клеркам, что в этой табличке. Это не денежные показатели, а количественные — заявки от бухгалтеров.

это заявки от бухгалтеров. «Хочу купить БухСофт», «Расскажите про тарифы «Бухсофт», «Покажите БухСофт подробнее (тест-драйв) и пр. И да, их тысячи, так что и похвастаться не стыдно. Хотя и в мыслях не было :)))

— пишет Наталия Андреева

Впрочем, со стороны наших читателей не обошлось и без критики. В комментариях «Бухсофту» досталось за слишком агрессивную рекламную кампанию, которую проводит «Актион».

Руководитель «Бухсофта» выслушала претензии клерков и объяснила, как избавиться от нежелательных звонков:

Если Вы не хотите, чтобы Вам звонили, — скажите об этом менеджеру сопровождения. Они всегда ставят отметку — «больше не звонить».

Более того, если вдруг после этой процедуры звонки продолжатся, руководитель проекта «Бухсофта» обещала лично помочь в этом вопросе:

Если вдруг это не поможет (ну вдруг!), напишите, пожалуйста, мне лично — благо Клерк всем меня продемонстрировал :))) я лично руками вас отовсюду навсегда удалю.

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