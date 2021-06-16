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«Клерк» случайно подсмотрел обороты «БухСофта»?

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Рубрика Бухгалтерские программы
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Скандалы, интриги, расследования. Тот неловкий момент, когда хочешь всем рассказать о том, в каких прекрасных условиях работаешь, и как тебе хорошо, но случайно всем показываешь, возможно, секретные сведения.

Вот такое фото выложено у Наталии Андреевой, руководителя проекта «БухСофт» в Facebook:

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«Всегда б вот так работать :)» — подписала она фото.

Мы как журналисты не могли не попытаться всмотреться в увеличенное изображение. Неужели там обороты «БухСофта»? 

Об объединении «БухСофта» с группой компаний «Актион» на «Клерке» писали:

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