«Клерк» случайно подсмотрел обороты «БухСофта»?

Скандалы, интриги, расследования. Тот неловкий момент, когда хочешь всем рассказать о том, в каких прекрасных условиях работаешь, и как тебе хорошо, но случайно всем показываешь, возможно, секретные сведения.

Вот такое фото выложено у Наталии Андреевой, руководителя проекта «БухСофт» в Facebook:

«Всегда б вот так работать :)» — подписала она фото.

Мы как журналисты не могли не попытаться всмотреться в увеличенное изображение. Неужели там обороты «БухСофта»?

Об объединении «БухСофта» с группой компаний «Актион» на «Клерке» писали: