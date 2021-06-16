«Клерк» случайно подсмотрел обороты «БухСофта»?

Скандалы, интриги, расследования. Тот неловкий момент, когда хочешь всем рассказать о том, в каких прекрасных условиях работаешь, и как тебе хорошо, но случайно всем показываешь, возможно, секретные сведения.
Вот такое фото выложено у Наталии Андреевой, руководителя проекта «БухСофт» в Facebook:
«Всегда б вот так работать :)» — подписала она фото.
Мы как журналисты не могли не попытаться всмотреться в увеличенное изображение. Неужели там обороты «БухСофта»?
Об объединении «БухСофта» с группой компаний «Актион» на «Клерке» писали:
- Интервью основателя «Бухсофт» об объединении с «Актион-МЦФЭР»: «Нет времени грустить, надо пахать». Что будет с 1С?
- Про монополизм, отношение к слухам и детскую смертность малого бизнеса: «Клерк» поговорил с «БухСофтом».