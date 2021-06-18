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Самозанятым владельцам личных подсобных хозяйств могут разрешить иметь до 10 гектар земли

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Рубрика Самозанятые
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Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться на праве собственности или ином праве у самозанятых граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, могут увеличить до 10 гектар.

Такой законопроект «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона „О личном подсобном хозяйстве“ (в части дополнительной меры развития самозанятости в сельском хозяйстве)» внес в Госдуму депутат от «ЕР» Родион Букачаков.

Поясним, сейчас по закону максимальная площадь участка гражданина не может быть больше 0,5 га. При этом власти субъекта РФ могут увеличить этот предел в 5 раз — до 2,5 га.

Если максимальный размер общей площади будет превышать установленный предел, гражданин должен либо произвести отчуждение сверхнормативной площади, либо зарегистрироваться в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства.

Законопроект предусматривает, что предел площади может быть увеличен не в 5, а в 20 раз. То есть максимальный участок для самозанятого — 10 га.

Сельский самозанятый — знаковая фигура, поскольку он может выступить государственно значимым субъектом — лицом, противостоящим обезлюживанию миллионов квадратных километров территории Росси, отмечается в пояснительной записке.

Поэтому данную категорию самозанятых хотят наделить дополнительными правами, расширив совокупную площадь личного подсобного хозяйства.

Огромные площади бесхозных, необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения необходимо вовлекать в гражданский оборот, поскольку это не только увеличит доходы местных бюджетов от использования указанных земель в столь важное для нашей страны время, но и решит стратегически важную задачу по ликвидации миграционного оттока сельского населения, считает автор проекта.

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Упростите работу с самозанятыми и поручите выплаты Тинькофф