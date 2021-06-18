Может ли работа бухгалтера быть волонтерской?

Бывают ли бухгалтеры-волонтеры? Помогать организации, которая сама оказывает волонтерские услуги, и не хотеть за это денег? Сами бухгалтеры считают, что это нереально. Работа бухгалтера подразумевает сроки и ответственность, что никак не вяжется с волонтерством.

Обсуждают в «Красном уголке бухгалтера».

«Замечательная вакансия! Бухгалтер забесплатно, как Вам такое, коллеги?».

Казалось бы, люди доброе дело делают. Но бухгалтеры в комментариях считают, что бухгалтер-волонтер вряд ли возможен. Из-за высокой ответственности и не самой простой работы.

«Бескорыстные добрые дела делаются добровольно, если хочется, когда и сколько хочется. Без обязательств. Любопытен с учётом этого процесс ведения учёта и сдачи отчётности».

Кто-то сомневается, что там совсем уж без денег:

«Волонтерство — это не работа и не подработка. Объявление на hh размещено неправильно/ Кроме этого, все же вызывает сомнение, что за общий результат работы никто не получает деньги».

Кто-то предлагает разместившему вакансию пойти в налоговую искать волонтеров:

«(Разместившему вакансию — прим. ред.) нужно предложить налоговой стать волонтёром в его организации, там много просветлённых людей работают, они не откажут».

А кто-то пишет, мол, почему бы и не помочь?

«Вы что, с волонтёрством никогда не сталкивались, что ли? Просто так бескорыстно никому не помогали? Не делали чего-то, что забирает Ваше время, которое безусловно, можно потратить на что-то более полезное, но вы считаете, что то дело — очень важное и делаете его, зная, что не заплатят? Всё деньги, деньги. Я сейчас про этот конкретный проект ничего не говорю, я вообще, в принципе».

В ответ автору комментария предложили откликнуться на эту вакансию:

«А почему не про данный проект? Откликайтесь на вакансию, поможете доброму делу. В чем проблема?».

Она ответила, что она не бухгалтер:

«Проблема в том, что я не бухгалтер».

На это пишут, что проблема — в непонимании автором того, чем чревата такая работа:

«Тогда понятно. Это не проблема, что вы не бухгалтер. Проблема в том, что вы не очень понимаете, какая ответственность, сколько времени и какими штрафами чревата эта работа. Одно дело — продукты купить и сдачу принести, другое сдавать полноценную отчетность и разгребать проблемы с налоговой. Поверьте, это немного разные вещи».

А кто-то еще пишет:

«Мне все время нравилось, когда мне говорили, что работа бухгалтером — это нажать две кнопки. Всё время хотелось спросить, где они и как называются, может я всё время не на те кнопки нажимала».

Подытожим таким комментарием:

«Есть волонтерство, а есть хлеб насущный. Волонтерство — от души, в свободное время. Подчеркиваю — свободное. Когда у человека есть ресурсы и время.

Услуги бухгалтера тут и рядом не стояли. Сроки отчетности, мониторинг требований, аудит опять же, не к ночи помянут буде. И они требуют времени прям сейчас, а не когда человеку захочется. Ну или человек полностью обеспечен, может себе позволить помогать просто так 24/7.

Почему нет. Велком. А мне вот лично семью кормить».

Кстати, кто-то даже откликнулся.