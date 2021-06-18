💉 Бизнес просит обязать вакцинироваться самозанятых, трудящихся в сфере услуг

Бизнес просит власти обязать прививаться самозанятых, которые работают в сфере услуг. А также ставку по взносам в фонды 15% со всей суммы.

Однако в Минэкономразвития пока не видят необходимости принимать дополнительные меры поддержки бизнеса в виде льготных кредитов. Но там следят за эпидситуацией и в случае необходимости выйдут с предложениями.

Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников, писали вчера «ТАСС».

Комментирует Нина Литвинова — общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты, учредитель федеральной сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики», член Партии Роста

«Первое. Мы понимаем как сложно сейчас и какая тяжелая обстановка, все мы должны в первую очередь думать о здоровье своём и близких, бизнесу сложно — но помочь может даже „корректировка указов“.

Объясню на примере бьюти-индустрии: внесите в постановление о вакцинации самозанятых (на них не распространяется это распоряжение, также как и многие иные нормативные акты, которыми руководствуются ИП и ООО в своей работе), а услуги они оказывают такие же, как и салоны.

Иначе это послужит очередным реальным(при условии, что ты не хочешь вакцинироваться), покинуть расточке место и уйти в самозанятые. Вот немного данных только за 2020 год. Численность оформленных сотрудников, по данным ФМС в индустрии красоты предприятий города Москвы в 2019 году составила — 67 274 человека, а в 2020 — 40 683.

А количество самозанятых кратно выросло. Если не вносить регулирование в эту область, численность занятых будет падать. Очень просим обратить внимание на это! Требования ко всем участникам рынка вне зависимости от их налогового статуса должны быть едиными, иначе это создаёт перекосы, которые мы уже в принципе наблюдаем.

Второе. Верните отчисления в соц. страх для тех компаний, которые смогут вакцинировать своих сотрудников, выдайте субсидию на СИЗ,(это позволит сохранять рабочие места и платить налог в сумме больше), сделайте возврат налогов тем, кто создаст новые рабочие места.

Вот логичные и эффективные меры поддержки!».

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