Путин предлагает освободить людей от НДФЛ при продаже квартиры. Правда, там несколько условий

Путин предложил освободить от НДФЛ при продаже квартиры семьи с двумя и более детьми. При условии, что они в течение года купят новую.

«Я предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», — сказал Путин.

Вопрос он поднял во время выступления в субботу на пленарном заседании ХХ съезда партии «Единая Россия», пишет «ТАСС».

«Таким образом, уважаемые коллеги, мы с вами сможем предоставить людям больше возможностей для улучшения жилищных условий: какая-то копеечка в руках останется, и они смогут использовать ее для покупки большей квартиры», — добавил глава государства.

Как пояснил президент, сейчас при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог, и порой вырученной от сделки суммы не хватает для приобретения новой жилплощади.