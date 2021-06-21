Льготные кредиты для бизнеса под 2% предложили возобновить

Выдачу льготных кредитов для бизнеса под 2% могут возобновить в 2021 году.

Такое предложение озвучил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов:

«Если дальше пойдет такая история с ковидом и будут опять какие-то меры, связанные с локдаунами, ограничениями и прочее, то, конечно, бизнесу нужно будет помочь. Прежде всего <...> надо увеличить новую волну двухпроцентных кредитов для сохранения занятости — они были самой действенной мерой поддержки в 2020 году. Надо ее распространить и на 2021 год», — сказал Титов.

Цитата по «ТАСС».

По мнению Титова, именно льготное кредитование для бизнеса по ставке 2% было значимым показателям для сохранения занятости людей в 2020 году. При ухудшении ситуации с ковидом, данную меру поддержки надо ввести и в 2021 году.

В 2020 году выдавались льготные кредиты для бизнеса по ставке 2%. Сумма кредита и проценты по нему были списаны за счет бюджета, если организация сохранила не менее 90% всех сотрудников.