Льготный кредит 2% и его отражение в 1С

А вы знали, что можно взять кредит в банке под 2% годовых и не возвращать его никогда? Да-да, государство его погасит за вас! Нет, это не шутка, а еще одна реальная мера поддержки пострадавших предприятий и предпринимателей в борьбе с коронавирусной инфекцией. Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020г. № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности» была утверждена возможность получения кредита всего под 2% годовых. Кто может претендовать на получение такого льготного кредита, какие условия нужно соблюсти и как это отразить в программе 1С расскажем далее.

Кто может претендовать на получение такого кредита?

Организации и индивидуальные предприниматели, а такжоциально ориентированные НКО, имеющие наёмных работников, у которых основной вид экономической деятельности по состоянию на 01.03.2020г. относится к пострадавшим видам или к требующим поддержки для возобновления деятельности.

С пострадавшими отраслями мы не раз забирались в наших статьях, они перечислены в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2020г. № 434. А вот чтобы относиться к отрасли, которой требуется поддержка государства для возобновления деятельности, нужно чтобы код ОКВЭД 2 принимал одно из следующих значений: 13, 14, 15, 20.42, 22.19.6, 22.29.1, 23.13.3, 23.13.5, 23.41, 25.99.1, 25.99.3, 25.99.24, 25.99.25, 26.4, 26.52, 27.51, 27.52, 30.92.1, 30.92.2, 30.92.4, 31, 32.3, 32.4, 32.99.3, 32.99.6, 58.1.

Исключениями являются субъекты малого и среднего предпринимательства, у них данный ОКВЭД не обязательно должен быть основным, достаточно если один из них дополнительный.

Также принимается во внимание отсутствие таких процедур, как банкротство, приостановка деятельности и ликвидация.

На какую сумму можно претендовать?

Размер заёмных средств, на которые можно рассчитывать, вычисляется путём перемножения числа наёмных работников на количество месяцев, начиная с даты заключения кредитного договора и заканчивая датой 01.12.2020г. и на расчётный размер оплаты труда (МРОТ с учётом районных коэффициентов, процентных надбавок и страховых взносов в размере 30%). При этом максимальный срок кредитования составляет 1 год.

На какие цели выдаётся данный кредит?

Денежные средства, полученные по данной программе, можно потратить как на выплату заработной платы своим сотрудникам, так и на иные цели: погашение других кредитов, оплату аренды, выплаты поставщикам и подрядчикам. Главное, чтобы эти расходы были обоснованы и документально подтверждены.

Единственное, на что нельзя использовать данные средства, так это на выплату дивидендов, выкуп собственных акций и долей в уставном капитале и на благотворительность.

В какие сроки и какие суммы надо платить банку?

Условия оплаты по льготному кредиту зависят от того, с какими показателями численности персонала вы пройдёте три этапа, предусмотренных Постановлением.

Этап 1 — обязательный базовый период. Его продолжительность: с даты заключения кредитного договора до 1 декабря 2020 года. Данный период характеризуется тем, что вы ничего не платите банку, при этом вам начисляются проценты по ставке 2% годовых и включаются в основной долг.

Если в течение первого этапа у вас была введена процедура ликвидации или банкротства, или произошло сокращение численности персонала более чем на 20% по сравнению с данными на 01.06.2020г., то вы пропускаете второй этап и переходите к третьему.

Этап 2 — период наблюдения. Его продолжительность: с 1 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. На данном этапе вы также ничего не платите банку и вам по-прежнему продолжают начислять проценты и включать их в основной долг.

Если по состоянию на 1 марта 2021 года количество наёмных сотрудников на конец каждого месяца этого периода составит не менее 90% от численности на 1 июня 2020 года, у вас не введена процедура банкротства и средняя зарплата одного работника в период наблюдения была не ниже МРОТ, то весь долг по кредиту, включая проценты, погасит за вас государство.

Если же количество работников по итогам каждого месяца в период наблюдения не будет опускаться ниже 80%, то кредит спишут наполовину, и вы перейдёте к третьему этапу.

Организации и предприниматели, не соблюдающие вышеуказанные требования по сохранности численности персонала или прекращении деятельности, переходят к этапу гашения.

Этап 3 — трёхмесячный период погашения. В период до 30 апреля, 30 мая и 30 июня 2021 года вам нужно будет вернуть все заёмные средства с процентами тремя равными платежами.

Обращаем ваше внимание на то, что в период гашения действует не льготная, а стандартная ставка по кредитному договору.

Как это отразить в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0?

На данный момент времени ещё нет разъяснений от методистов фирмы 1С о том, как верно отразить получение льготного кредита под 2%. Поэтому описанное ниже является нашим мнением.

Для отражения получения кредитных средств воспользуемся документом «Поступление на расчётный счёт» в разделе «Банк и касса» — «Банковские выписки».

В документе укажем «Вид операции» — «Прочее поступление» и отразим данные денежные средства на счёте 91 без отражения их в налоговом учёте.

В графе «Прочие доходы и расходы» следует создать новую статью и заполнить её следующим образом:

Впоследствии, если вы выполните все условия для списания долга, то дополнительно ничего отражать не следует.

Если же вы не прошли по какому-то из критериев, то для начисления обязательства, возникшего перед банком по трёхмесячному гашению, следует перейти в раздел «Операции» и выбрать пункт «Операции, введённые вручную».

В открывшемся окне нужно нажать на кнопку «Создать» и из выпадающего списка выбрать «Операция».

Первой строкой отразим сумму долга перед банком, в которую будет включена сумма процентов, начисленных по ставке 2%. Выбирая счёт по дебету 91.02, субконто следует указывать тоже самое, что мы создавали при получении заёмных средств.

Второй строкой отразим проценты, начисленные по стандартной ставке.

В нашем примере взята условная ставка в 10% годовых. При заполнении субконто на счёте 91.02 следует создать статью «Проценты к получению (уплате) с включённой галочкой «Принимается к налоговому учёту».

Если вам списали половину долга, то в проводках следует указывать не всю сумму заёмных средств, а только ту, которую нужно будет вернуть.

Источник: Учет без забот