Налоговики освободили адвоката от уплаты страховых взносов до 3000 года

Налоговики освободили от уплаты страховых взносов до 3000 года адвоката, который временно прекратил деятельность.

Об этом Борис Колесников, бывший руководитель севастопольского отделения партии «Единая Россия», сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня неожиданно, несмотря на дождь, полюбил. Я буквально влюбился в нашу Налоговую. Несмотря на то, что пришлось через половину города топать на почту за их письмом —признанием. Ничего, мне по душе крайности во всех их проявлениях.

Поход стоил того. Открыв конверт, я понял, что в этой службе работают люди, которые пишут жизнь щедрыми мазками, широкой кистью. Они освободили меня от уплаты страховых взносов до ТРЕХТЫСЯЧНОГО года.

А говорят, что ничто не вечно под луной».

В комментариях кто-то шутит, что автора поста «к лику святых решили причислить». А кто-то советует беречь письмо «как царскую грамоту».

А у Сергея Кошелева, который репостнул запись, комментарий оставили такой:

«Получается, что это уже не опечатка. И у налоговой есть свои... страхи, несмотря на приставку „бывшего“. Как говорят люди из определенных ведомств „бывших“ не бывает».