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Восстановленной работнице надо предоставить отпуск за свой счет при регистрации брака

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Рубрика Трудовые отношения
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Восстановленной работнице по решению суда надо предоставить отпуск за свой счет при регистрации брака. Даже если дата свадьбы — в периоде судебного разбирательства.

Такой вывод следует из письма Роструда от 21.05.2021 № ПГ/13037-6-1.

Если работница была уволена, а после восстановлена по решению суда, то она все равно имеет право на 5 дней отпуска за свой счет в связи с регистрацией брака. Даже если дата регистрации свадьбы приходится на время вынужденного прогула из-за незаконного увольнения.

При восстановлении сотрудника на работе увольнение признается незаконным.

Законодательством не предусмотрен срок, в течение которого сотрудник может обратиться к работодателю для предоставления данного отпуска.

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