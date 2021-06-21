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Для нового отчета о вакцинации не надо брать согласие работника на передачу персональных данных

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Рубрика Трудовые отношения
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При заполнении нового отчета об обязательной вакцинации не надо получать согласие работника на передачу персональных данных.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Организация задала вопрос об обязательной вакцинации, в том числе и о новом отчете.

Надо ли брать согласие у работника на передачу персональных данных?

В отчет включается следующая информация о работниках:

  • паспортные данные;
  • СНИЛС;
  • серия и номер медицинского полиса;
  • номер мобильного телефона.

Роструд отметил, что данную информацию работодатель передает в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника.

Поэтому не надо получать от работника согласие на передачу информации органам власти Москвы.

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