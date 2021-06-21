Для нового отчета о вакцинации не надо брать согласие работника на передачу персональных данных

При заполнении нового отчета об обязательной вакцинации не надо получать согласие работника на передачу персональных данных.
Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
Организация задала вопрос об обязательной вакцинации, в том числе и о новом отчете.
Надо ли брать согласие у работника на передачу персональных данных?
В отчет включается следующая информация о работниках:
- паспортные данные;
- СНИЛС;
- серия и номер медицинского полиса;
- номер мобильного телефона.
Роструд отметил, что данную информацию работодатель передает в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника.
Поэтому не надо получать от работника согласие на передачу информации органам власти Москвы.