📑 ФНС рекомендовала две формы реестров для подтверждения налоговых льгот

С 1 июля 2021 года в рамках камеральной проверки налогоплательщики вправе в качестве пояснения представлять реестр документов в электронной форме, подтверждающих налоговые льготы. Такое право дано федеральным законом 374-ФЗ, внесшим поправки в статью 88 НК.

Форму, форматы и порядок направления реестров должна утвердить ФНС, но, как обычно, к 1 июля они не успевают. Поэтому налоговики выпустили письмо с рекомендуемыми формами реестров для НДС и налога на имущество организаций.

В письме № ЕА-4-15/8244@ от 11.06.2021 г. ФНС рекомендовала следующие документы:

форму реестра документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговые льготы по налогу на добавленную стоимость, а также порядок ее заполнения;

форму реестра документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговые льготы по налогу на имущество организаций, а также порядок ее заполнения;

формат представления реестра документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговые льготы по налогу на добавленную стоимость, в электронной форме;

формат представления реестра документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговые льготы по налогу на имущество организаций, в электронной форме;

порядок представления реестра документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговые льготы по налогу на добавленную стоимость, и реестра документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговые льготы по налогу на имущество организаций, в электронной форме.

Такие же реестры будут по транспортному и земельному налогам.