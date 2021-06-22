Сократили работника — платите ему зарплату два месяца. Даже если он стал ИП

Сокращенному работнику, открывшему ИП сразу после увольнения, все равно надо выплачивать среднюю зарплату в течение двух месяцев.
Регистрация ИП не обозначает, что человек трудоустроен.
Такое разъяснение дал Минтруд в письме от 07.04.2021 № 14-2/ООГ-3079.
При сокращении штата работодатель обязан выплатить работникам выходное пособие в размере среднего месячного заработка.
Если сотрудник за первый месяц не устроился официально на другую работу, то бывший работодатель обязан по заявлению выплатить среднюю зарплату за второй месяц со дня увольнения или ее часть пропорционально периоду трудоустройства в этом месяце.
Регистрация ИП обозначает, что человек является занятым, а не трудоустроенным. Поэтому компания все равно должна выплатить такому сокращенному работнику выходное пособие за два месяца.