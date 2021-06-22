💵 Налоговики по полгода возвращают переплату. И то после нескольких обращений и жалоб

Бухгалтер возмущается, что налоговики в течение 30 дней не возвращают переплату. А другие говорят, что за 30 дней — никогда не возвращают. Некоторые и по полгода бьются, и только после жалоб и повторных запросов что-то происходит.

Негодуют в «Красном уголке бухгалтера».

«Я в тихом ужасе пребываю от ИФНС! Заявление на возврат писала 18.05, сейчас звоню, говорю, где деньги? В ответ: ждите, заявление ещё обрабатывается! Это ж сколько оно будет обрабатываться? Разве не в течении 30-ти календарных дней деньги должны уже вернуть переплату».

В комментариях пишут, что иногда и полгода не предел.

«Я полгода бодалась! Полгода! И даж ножками туда ездила. А вы говорите — 30 дней».

Кто-то пишет, что уже не первый год такое:

«Я тоже не один год такие истории прохожу. Правда, через личный кабинет электронно несколько раз отправляю такие заявления. Когда совсем долго — пишу жалобы там же. До конца лета всегда присылали».

И еще пишут, что всегда медленно возвращают переплату:

«Да, та же история. Сняли моментально, а возврат... Как в известной поговорке: берёшь чужие и на время, а отдаёшь свои и навсегда». ·

И, кстати, ни разу в течение 30 дней не возвращали:

«Никогда не возвращали в течении 30 дней. Одна морока, сидишь как заводная обезьяна отправляешь эти заявления».

А кому-то позвонили только через полгода, и то после жалобы.

«Мне с уточнениями позвонили где-то через полгода после заявления, и то после того, как я пожаловалась в Центральную».

Подытожим вот таким комментарием:

«Каждый год прохожу одно и то же. Отправляю через личный кабинет, дублирую через контур, через месяц отвожу эти же заявления с оттиском ЭЦП в канцелярию, в тот же день пишу через ЛК обращение в данную налоговую, через месяц в управление. Увы, только после жалобы в управление начинают шевелиться.

Из недавнего — камеральный отдел передал саое одобрение, отдел урегулирования задолженности якобы ничего не получил, пока не состыкуешь их, даже жалоба не помогает».