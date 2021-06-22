👉 Бизнес готов соблюдать антиковидные требования. И ждет от чиновников подробные разъяснения этих требований

В Москве ввели новые ограничения по допуску посетителей в рестораны и на массовые мероприятия. По мнению Бориса Титова, бизнес готов исполнять санитарные требования. Но и от чиновников в ответ ждут подробные разъяснения, как теперь работать.

На «Клерке» об этом сегодня писали.

Ситуацию комментирует бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Статистика заболеваемости вынуждает власти все глубже вмешиваться в бизнес-процессы, и, разумеется, комфорта предпринимателям это не добавляет. В этой ситуации очень важно, чтобы стороны услышали друг друга. Именно друг друга. Потому что бизнес уже не раз подтвердил, что готов исполнять санитарные требования, это лучше, чем закрытие.

Но чиновники должны не только спускать запреты и ограничения, но и объяснять, как работать в новых условиях — вплоть до малейших деталей. Пока что у предпринимателей остается немало не отвеченных вопросов — не по сути, а именно по процедуре.

Будем надеяться, что правительство Москвы в ближайшее время детально разъяснит, как рестораторам, владельцам кинотеатров и концертных залов соблюдать требования по наличию QR-кодов. Полагаться на одни лишь штрафы, на мой взгляд, неразумно, бороться с болезнью власть и бизнес должны вместе».