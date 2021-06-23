Поменяется порядок заполнения формы СЗВ-СТАЖ

Внесут изменения в постановление Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п «Об утверждении формы СЗВ-СТАЖ».

Проект поправок опубликован на федеральном портале.

Это связано с недавними поправками в правила подсчета пенсионного стажа.

Речь идет о тех работниках, которым положена досрочная пенсия.

Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации.

Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

В порядке заполнения СЗВ-СТАЖ меняется условие по указанию кода «КВАЛИФ».

Для периодов профессионального обучения или дополнительного профессионального образования с отрывом от работы застрахованных лиц, работающих на видах работ, дающих право на досрочную пенсию, этот код может указываться с одновременным указанием кодов особых условий труда и условий досрочного назначения пенсии, а для периодов прохождения независимой оценки квалификации для застрахованных лиц, работающих на видах работ, дающих право на досрочную пенсию, — без указания кодов особых условий труда и условий досрочного назначения пенсий.

В проекте сказано, что код «ДЕТИ» может указываться с одновременным указанием кода территориальных условий «СЕЛО» для периода отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, предоставляемого родителю ребенка в период осуществления работы, при которых полагается повышение размера фиксированной выплаты к пенсии.

Также вводится код категории застрахованного лица — СТАЖ/ДОБРОВ/ПРАВООТН/ВОЕН/ПЕНС.

Он предназначен для адвокатов-бывших военных, вступивших в добровольные правоотношения по ОПС.